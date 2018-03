Herrainkerhojen veljet eivät tunne tarvetta keskustella naisjäsenistä – ministeri: "Se ei ole tätä päivää"

Tähänastisissa kyselyissä selkeä enemmistö on Nymanin mukaan vastustanut naisjäseniä. Vastaajien näkemykset ovat pysyneet varsin samanlaisina.

Yhdistyksen jäsenten keski-ikä on kuluneen noin viidentoista vuoden aikana selvästi nuorentunut, sanoo Nyman. Hän muistelee, että aloittaessaan klubin johtajana vuonna 2002 jäsenten keski-ikä oli noin 70, kun se nyt on 54. Nuorentuminen ei välttämättä kerro jäsenten halukkuudesta saada mukaan toimintaan naisia.

Ei paineita ottaa naisia jäseniksi



Pörssiklubilaisilla on hengenheimolaisia pääkaupungin lisäksi myös maakunnassa. Marsalkka Mannerheimin perinteitäkin vaalivan Mikkelin Klubin "veljet eivät tunne tarvetta, että pitäisi saada naisjäseniä", muotoilee asian puheenjohtaja Mikko Pöyry. Hän ei itsekään näe syytä naisten jäsenyyden estävän säännön muuttamiseen.

Helsingin Suomalaisen Klubin säännöt sen sijaan estävät naisten jäsenyyden, ja puheenjohtaja Matti Viljanen arvioi, että näin on vastakin. Tällä hetkellä esimerkiksi asiaa koskevasta jäsenkyselystä ei ole päätöstä. Jos jäsenyys avattaisiin naisille, vaikuttaisi se käytännön toimintaan ja vaatisi selkeän enemmistön muutoksen puolesta, pohtii Viljanen.

Sen sijaan Tampereen Kauppaseuraan naisilla ei ole asiaa. Puheenjohtaja Teuvo Vastamäen mukaan naisten jäsenyydestä on keskusteltu, ja tulevan tilaremontin yhteydessä harkitaan, josko naiset pääsisivät jäseniksi.

Naisten seuroissa hyvillä mielin



Myös naiset ovat perustaneet omia yhdistyksiään. Esimerkiksi Helsingin Lyceumklubi on maailmanlaajuisen katto-organisaation tapaan vain naisille. Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja Elisabeth Mutka kertoo, että näin saa yhdistyksen puolesta olla vastakin.

– Kun miehillä on omat klubinsa, naisillakin pitäisi olla. Jäsenistö on tähän tyytyväistä, emmekä haluakaan miehiä mukaan, sillä se muuttaisi yhdistyksen luonnetta.

– Kyllähän me olemme tietoisia siitä, että kun naiset vaativat miesyhdistyksiltä, niin ehkä jonain päivänä meiltä vaaditaan. Mutta tämä kansainvälisyys on meille tärkeää ja tähän yhteistyöhön me haluamme kuulua.