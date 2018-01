Hetemäki: Aktiivimalli on reilu tapa lyhentää työttömyyttä –"Väärinkäsitykset vievät huomion"

Työttömyyden keskimääräinen kesto määrittää pitkälti työttömyyden tason, Hetemäki kirjoittaa. Hänen mukaansa työttömyyden keskimääräinen kesto on nykyisin yli vuosi.

Hetemäki on vieraana MTV3:n Seitsemän uutisissa tänään kello 19.

– Jos se ei lyhene, työttömyys alenee vain, jos työttömyysriski alenee. Kun nykysuhdanne on ohi tai automaatio vie töitä, tuo riski nousee.

Hetemäen mukaan työttömän köyhyysriski on Suomessa kymmenen kertaa suurempi kuin työllisen.

Hetemäki kirjoittaa myös, että aktiivimallin vuoksi heränneiden huolten vastaisesti työvoimapalvelujen saatavuus on noussut ja työvoimapalveluhenkilöstöä on lisätty. Hänen mukaansa myös työttömän palkkatuesta yrityksissä on saatu hyviä tuloksia.