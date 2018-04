"Hetken raksutti tyhjää" – Petrin riistakamera taltioi suurharvinaisuuden: Bongareiden harmiksi lintu teki katoamistempun

Petri rengastaa lintuja, ja hän on merkinnyt muovisin lukurenkain erityisesti mustarastaita ja kottaraisia. Myös tästä syystä kamera oli viritetty ruokintapaikalle, sillä Petri halusi nähdä käyvätkö hänen merkitsemänsä linnut siellä.

Ruokinnalla on vanha riistakamera, joka tallentaa kuvat muistikortille ainoastaan muistikortille. Kun lintuja on, kamera ottaa kuvan kymmenen sekunnin välein. Petrin mukaan parhaana päivänä kamera on ottanut yli tuhat kuvaa.