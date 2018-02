Hiihtolomaviikoille komeat hiihtokelit koko Suomeen: "Kevät ei lähelläkään"

Hiihdon ystäville tilanne on erinomainen, sillä lähiviikkoina sää on vähäsateista ja aurinkoisempaa kuin tällä viikolla. Kirpeä pohjoistuuli pyyhkäisee taivaan selkeämmäksi. Käytännössä hiihtolomaviikoilla koko Suomessa pääsee hyvin hiihtämään.

Ensi viikolla päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 5-10 pakkasasteen välillä. Yöllä pakkasta on 10-20 astetta. Pohjoisessa päivälämpötila vaihtelee 10-20 pakkasasteen välillä ja öisin pakkasta on 20-30 astetta.