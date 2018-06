Hiilidioksidipula johti oluen myyntirajoituksiin Britanniassa – "Jos suosikkijuomasi on loppu, kokeile jotain uutta"

Hiilidioksidipula vaikeuttaa oluen ja virvoitusjuomien valmistusta. Oluen kulutus on ollut maassa viime aikoina tavallista suurempaa jalkapallon MM-kisojen ja lämpimän sään vuoksi.

– Pubeissa on olutta runsaasti. Menkää pubeihin katsomaan pelejä. Jos suosikkijuomasi on loppu, se on mahdollisuus kokeilla jotain uutta, Britannian olut- ja pubyhdistyksen johtaja Brigid Simmons sanoo.