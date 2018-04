Hilda-mummu on jo 100 vuotta, mutta pyörittää yhä pullaa vaikka koko hoivakodille – "Pienellä taikinalla ei mennä mihinkään!"

Kun on selvinnyt sodista, kasvattanut lapset maailmalle, vetänyt jumppia kymmeniä vuosia ja ollut töissä leipomoissa koko elämänsä, ei sitä osaa olla paikallaan edes sadan vuoden iässä.

Ravintolatöissä Petsamossa



Sotavuosia lukuun ottamatta myös miesten eliniän odote piteni. Vuosien mittaan ero naisten ja miesten eliniän odotteella on kuitenkin kasvanut.

Suomessa naisten keski-ikä on vuonna 2015 syntyneellä tyttölapsella 84,1 vuotta ja poikalapsella 78,5 vuotta. Tilastokeskuksen mukaan eliniän odote alkoi nälkävuosien (1867-1868) pidentyä sekä naisilla että miehillä.

– Sota-aikana työvoimasta oli hirveä pula. Kotonakin kaikki tehtiin käsin miesten pukukankaista lähtien. Siinä on karsta heilunut eräitä kertoja!

"Kyllä siinä limppu lentää"



Vielä kun olisi puupöytä

Hildan käsissä valmistuu hoivakodissa kahvipullaa koko porukalle. Välillä mukana on muitakin, kun hoivakodin asukkaat leipovat porukalla.

Hanna-tädin kakut tekevät kuulemma hyvin kauppansa. Ainoa, mitä Hilda kaipailee, on puupöytä – siihen ei tarvitsisi jauhoja, kun taikina ei ottaisi kiinni.

Suomessa on nyt satavuotiaita enemmän kuin koskaan. Vuosittain satavuotiaiden määrä kasvaa viidellä prosentilla, ja vuonna 2065 heitä arvioidaan olevan jo 8000. Vuonna 2016 heitä oli 800.

"En uskonut eläväni näin pitkään"



Hildalle on siunaantunut myös neljä lastenlasta. Nukkumakaverina on pojantyttären virkkaama iso pehmolelu ja sängylle lapsenlapsi on virkannut torkkupeiton.