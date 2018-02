Hinkuyskäepidemia Sastamalassa ja Vaasassa: Sairastuneet lapsia, nuorin alle vuoden ikäinen – laajuutta selvitetään

– Tartuntatautirekisteristä näemme, että näillä alueilla on nousua siihen, mitä se aikaisempina vuosina on ollut. Vaasan sairaanhoitopiirissä tartuntojen osuus on noin nelinkertainen muutamiin menneisiin vuosiin verrattuna, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen infektiotautiyksikön ylilääkäri Hanna Nohynek.

Hänen mukaansa tartuntatautilääkärit selvittävät parhaillaan epidemioiden syitä ja varmistavat laboratorioista todettujen tapauksien lukumääriä.

Sastamalassa hinkuyskätapauksia on todettu kolme tammikuun puolestavälistä lähtien. Todetuista tapauksista kaksi on 11–15-vuotiaita Pehulan koulun ja Äetsän yläasteen oppilaita. Yksi on alle puolen vuoden ikäinen lapsi.

Suomessa todettiin viime vuonna yhteensä 397 hinkuyskätapausta.

Kehitteillä tehokkaampi rokote



Rokote hinkuyskää vastaan kuuluu suomalaisten lasten rokotusohjelmaan. Nohynekin mukaan nykyisen rokotteen teho ei kuitenkaan ole sataprosenttinen.



– Se on noin 80 prosenttia teholtaan ja suojatehon kesto on noin 3–5 tai 4–6 vuotta. Silloin tietysti vanhempien lasten joukossa saattaa olla ryhmiä, joilla suoja on vähentynyt. Jos infektiopaine on kova, silloin myös rokotettuja saattaa sairastua.



Pidemmän ja varmemman suojatehon rokotteita kehitellään parhaillaan sekä maailmalla että Suomessa. Nohynekin mukaan uusia rokotteita saadaan kuitenkin vielä odottaa.