Vertailu: Suomi maailman onnellisin maa – Ei välttämättä mittaa onnellisuutta, sanoo tutkija

Tutkimus ei kerro kaikkea



– Toivottavasti ainakaan Suomessa ei päätetä tai ajatella, että nyt on asiat niin hienosti järjestetty Suomessa, että valtio on tehnyt oman osansa ja nyt kyllä yksilön pitää olla onnellinen. Ja jos yksilö ei ole onnellinen, se on sitten yksilön vika.