Historian helteisimmässä SuomiAreenassa hurjat 67 000 kävijää – somessa lyötiin ennätyksiä

– Se on käsittämätön määrä! Hashtagilla #suomiareena on tviitattu viikon aikana yli 60 000 kertaa. Kärkiaiheiksi nousivat muun muassa tulevaisuus, puheenjohtajatentti, sote ja sää tottakai. Some käy kuumana jopa yön pikkutunneilla. SuomiAreenan somealusta on muodostunut omaksi forumikseen Porissa pidettävän fyysisen SuomiAreenan rinnalle, sanoo SuomiAreenan digitiimin vetäjä Kristoffer Ignatius.