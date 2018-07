Hiv etenee salakavalasti: Oireina kuumetta, laihtumista ja yöhikoilua

Infektiolääkäri Jussi Sutinen Hyksin Tulehduskeskuksesta sanoo, että hiv-potilaan ennusteeseen vaikuttaa oleellisesti se, milloin sairaus todetaan. Hänen mukaansa aikaisella toteamisella on tärkeä vaikutus ennusteeseen.

– Hiv on hyvin erilainen sairaus riippuen siitä, missä vaiheessa se löytyy. Huonot uutiset ensin: Edelleen HIV voi olla tappava. Joka vuosi Suomessa yksittäinen ihminen menehtyy HIV-infektioon siksi, että tauti saa salassa edetä niin pitkälle, että ihminen lopulta kehittää hyvin vaikeita aids-komplikaatioita.

– Hyvä uutinen on se, että jos ihminen hakeutuu testiin ajoissa ja päätyy hoidon piiriin ajoissa, niin on jopa tutkimustuloksia maailmalta, että hiv-infektoitunut saattaa elää kauemmin kuin taustaväestö.

Oireita ei pidä jäädä odottamaan

– Kuumetta, laihtumista ja yöhikoilua. Kenenkään, joka on ehkä altistunut hiv:lle suojaamattomassa seksissä tai pistohuumeiden käytössä ei pidä ikinä jäädä odottamaan oireita, koska tauti etenee ja ihminen tartuttaa muita, kun ei tiedä olevansa hivin kantaja.

Lääkeiden avulla voi elää tavallista elämää

– Oman klinikkamme seurannassa oleville nih-positiivisille naisille on syntynyt yli 250 vauvaa, ja kaikki ovat hiv-negatiivisia. Ihan tavallista arkea voi elää, käydään töissä ja maksetaan asuntolainaa. Se vaatii kuitenkin lääkitykseen sitoutumista, mutta niin meillä vaatii verenpainetauti, astma ja moni muukin sairaus, Sutinen sanoo.

– Toivon, että siitä tulisi tauti tautien joukossa, että lääkärin olisi yhtä helppo kysyä, koska on otettu viimeksi kolesterolikokeet ja koska on viimeksi tehty hiv-testi. Terveydenhuollosi tilane on korjaantunutkin, mutta kaukana ollaa vielä täydellisyydestä.