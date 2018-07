Hoitotyöntekijöillä huoli vanhempien jaksamisesta – lähes viidennes lapsiperheellisistä kokenut yksinäisyyttä ja ahdistusta

Tavoitteena on tarjota ajoissa tukea perheille, jotta ongelmat eivät kärjistyisi lasten huonon kohtelun asteelle. Työkaluna tässä palvelee uusi lomake, jossa voi vastata kysymyksiin perheen arjesta ja huolenaiheista.

– Kysely on hyvä tapa avata keskustelua ammattilaisen kanssa. Aiheet voivat liittyä esimerkiksi yksinäisyyteen, kasvatustapoihin ja tuen tarpeeseen, kuvailee hoitotieteen professori Eija Paavilainen Tampereen yliopistosta.

Suomesta on puuttunut laajassa käytössä oleva, erilaisia huolenaiheita kartoittava kysely lapsiperheille.

Lomake on todettu luotettavaksi monessa maassa. Tavoitteena on saada kysely laajaan käyttöön tämän vuoden aikana. Hanke on saanut rahoitusta sosiaali- ja terveysministeriöltä.