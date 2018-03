Homopareja vihkineen pastori Kai Sadinmaan moite pysyy – sai kuulla päätöksestä Facebookissa: "Fatwa"

– Olin ihan tässä kotosalla koneellani. En ihmettele yhtään. Olen tottunut lukemaan mediasta tuomiokapitulin päätöksiä. Eivät vaivaudu minulle ilmoittamaan, Sadinmaa puuskahtaa MTV Uutisille. Sadinmaa on vaatinut hänelle annetun huomautuksen peruuttamista, sillä hän katsoo, ettei se perustu lakiin. Omalla Facebook-tilillään Sadinmaa kutsui huomautusta fatwaksi .

"Tämä viedään niin pitkälle kuin mahdollista"

Tuomiokapitulin mukaan tänään tehtyyn päätökseen ei saa hallintolain nojalla hakea muutosta. Sadinmaan mukaan tarkoituksena on kuitenkin yrittää viedä asia hallinto-oikeuteen.

– En ole vielä jutellut lakimieheni kanssa. Tarkoitus on kuitenkin, että me lähdemme hallinto-oikeuteen. Alusta saakka on varauduttu siihen, että tämä viedään niin pitkälle kuin mahdollista, Sadinmaa kommentoi.