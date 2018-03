HS: Ambulanssi hälytetään laittamaan laastari tai jopa vaihtamaan vaipat – "Vaatimustaso viranomaisia kohtaan kasvanut"

Joissakin tilanteissa hätäkeskuspäivystäjä lähettää ambulanssin, koska asiakkaan hoidon tarve pitää arvioida paikan päällä. Esimerkiksi jos kotihoitaja löytää sängystään pudonneen vanhuksen, on hänelle soitettava ambulanssi.

– Toisaalta sellaiset tilanteet ovat varmasti lisääntyneet, joissa ensihoito ihmettelee, miksi tänne on hälytetty apua, Alanen kertoo.

– Vaatimustaso palveluita ja viranomaisia kohtaan on lisääntynyt.

– Soittaja saattaa vaatia, että jonkun on nyt autettava tässä asiassa. Hän saattaa sanoa, että hän on ilmoittanut ongelmastaan ja vastuu on nyt hätäkeskuspäivystäjällä.