HS: Espoo on upottanut miljoonia veroeuroja tietojärjestelmään, jota ei koskaan otettu käyttöön

Lehden mukaan Espoo on yksi Kuntien Tieran suurimmista omistajista. Kaupunki on maksanut yhtiölle erilaisista palveluista vuosina 2013–2018 yli 11 miljoonaa euroa. Yhtiön osakkeisiin on käytetty vajaat 760 000 euroa.

Konttaksen kaksoisroolin takia Kuntien Tieraan liittyviä päätöksiä on tehty esimerkiksi strategiajohtaja Jorma Valveen nimissä. HS:lla on esimerkkinä hallussaan Tierasap-sopimuksen lykkäyspäätös.

– Espoo on nimennyt Konttaksen siitä syystä, että hän on myös konserniohjauksessa vastuullinen. Kaikissa tilanteissa on varmistettu, ettei ole päätöksiä, joissa on jääviyttä, Mäkelä sanoo.