HS-gallup: Kokoomus yhä suosituin, keskustan kannatus elpynyt hieman

Kolmantena olevan pääministeripuolue keskustan kannatus on kasvanut hieman ja on nyt 16,3 prosenttia. Edellisessä HS-gallupissa se oli 15,6 prosenttia. Keskustan kasvu on helmikuun HS-gallupin suurinta, mutta pysyy sekin silti virhemarginaalin sisällä.