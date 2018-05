HS-gallup: SDP yhä suosituin puolue – sinisten suosio matalalla näkyvyydestä huolimatta

Kolmanneksi suosituin puolue on edelleen keskusta 15,7 prosentin kannatuksella. Neljättä sijaa pitää hallussaan vihreät 14,2 prosentin kannatuksella.

Hallituspuolue sinisten suosio on gallupin mukaan 1,7 prosentissa siitä huolimatta, että puolue on ollut gallupin keräysaikana paljon esillä mediassa. Esimerkiksi kansanedustaja Kaj Turusen loikka kokoomuksen riveihin on ollut esillä julkisessa keskustelussa.