HS: KHO:n presidentti arvostelee ulkomaalaislain muutoksia – "Eivät parantaneet turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa"

Oikeusavustajien toiminnassa ongelmia

HS myös kertoo, että KHO:ssa on pantu merkille, että tiettyjen oikeusavustajien toiminnassa on ollut ongelmia esimerkiksi palkkioiden laskutuksessa, määräaikojen noudattamisessa ja valituslupahakemusten laadussa. KHO on tehnyt ulkomaalaisasioissa 12 avustajasta valvontailmoituksen Suomen asianajajaliiton yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan.