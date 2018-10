HS: Lähihoitajakouluun pääsee ihmisiä, jotka voivat olla vaaraksi hoidettavilleen – opetusministeri haluaa soveltuvuustestit takaisin

Vartijoiksi opiskelee lehden haastattelemien asiantuntijoiden mukaan kuumakalleja, jotka eivät sovi alalle. Hoitotyön opettajan mukaan lähihoitajaksi pääsee puolestaan kuka vain. Opettajan mukaan joidenkuiden kohdalla on "vain pakko toivoa, että he eivät saa töitä koskaan”. Opettajan mukaan he voivat olla jopa vaaraksi hoidettavilleen.