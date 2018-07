HS:n lehdistönvapauskampanja Trumpin ja Putinin tapaamisen aikaan keräsi satojen miljoonien yleisön ulkomaisessa mediassa – "Osuimme herkkään kohtaan"

– Halusimme rajata näkökulman lehdistönvapauteen, koska molemmilla johtajilla on sen kunnioittamisessa kyseenalainen maine. Venäjällä tilanne on huomattavasti Yhdysvaltoja huonompi, sieltä lähes puuttuu vapaa lehdistö ja kriittistä journalismia tehdään hengen uhalla, kommentoi Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Kaius Niemi.

180 valtion listalla Venäjä on tuoreimmassa listauksessa sijalla 148, Yhdysvallat sijalla 45. Suomen sijoitus listauksessa on 4.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin retoriikka ja suhtautuminen mediaan on Niemen mukaan huolestuttava. Trump on muun muassa kutsunut lehdistöä kansan viholliseksi.

1 200 mediaa noteerasi viestin

– Jokaisella otsikolla on haluttu muistuttaa heitä siitä, mitä on tullut tehtyä. Otsikoissa on esimerkiksi kerrottu, kuinka Putin lakkauttaa Venäjän viimeisen uutistoimiston, Niemi kertoo.