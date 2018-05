Huhtasaari gradukohusta: Olen harkinnut asian viemistä oikeuteen

Huhtasaaren mukaan graduselvitys on "puhtaasti poliittinen", eikä sillä ole tutkimuseettisiä perusteita. Huhtasaari myös uhkaili vievänsä asian hallinto-oikeuteen. Huhtasaari ei kuitenkaan täsmentänyt, mitä asiaa hän toivoisi hallinto-oikeudessa käsiteltävän.

Oppiarvon myöntäminen ja esimerkiksi pro gradu -tutkielman hyväksyminen ovat viranomaispäätöksiä. Yhtä lailla viranomaispäätös on Jyväskylän yliopiston päätös tehdä selvitys Huhtasaaren gradusta.

Yle: Lähes kolmasosa gradusta kopioitu

Ylen selvityksen mukaan lähes kolmasosa Huhtasaaren gradusta on kopioitu muista lähteistä ilman asianmukaisia viitemerkintöjä. Ylen mukaan Huhtasaari on kopioinut tekstiä etenkin vuonna 2001 julkaistusta gradusta, jota ei ole merkitty Huhtasaaren gradun lähdeluetteloon laisinkaan. Ylen mukaan tekstiä on kopioitu kirjoitusvirheineen.