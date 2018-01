Huhtasaari vaati MTV:n tentissä totuuskomission perustamista: "Häpeätahra Suomen historiassa"

– Tämä on häpeätahra Suomen historiassa, ja vääryydet pitää korjata. Minusta meidän täytyy kohdata myös lähihistoriamme arvet. Sauli Niinistö ei ole sitä vaatinut. Hän on vaatinut vain sisällissodan arpien avaamista, Huhtasaari sanoi.

Huhtasaaren mukaan totuuskomission tehtävä on hakea pankkikriisin uhreille oikeutta. Jo aiemmin Huhtasaari on syyttänyt edesmennyttä presidenttiä Mauno Koivistoa.

Väyrysen ehdokkuus positiivista

– Minusta on ihan hyvä, että Paavo on mukana. Hän on tuonut näihin keskusteluihin mukavaa säpinää, ja minuakaan ei voida sivuuttaa niin helposti, kun meitä EU:n kritisoijia on kaksi.