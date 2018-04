Huhtikuun viimeisen viikon sää: Sateita, tuulia ja yöpakkasia, kevätaurinko lämmittää välillä

– Huominen maanantai on poutainen päivä. Sen jälkeen maamme yli menee muutamia sadealueita, kun taas loppuviikolla on poutaista. Vaikka sää on selvästi viilennyt varsinkin Etelä-Suomessa, lämpötilatkin ovat vuodenaikaan nähden tyypillisiä. Etelässä ollaan koko viikko 10 asteen kieppeillä ja pohjoisessa noin 5 asteessa.