Huijausviesti voi tulla myös tutusta osoitteesta – Suomessa kiertää laaja tietojenkalastelujkampanja

– Toistaiseksi on tiedossa, että parin organisaation henkilöiden sähköpostitili on murrettu jotenkin ja tileistä on lähetetty tuhansittain huijausviestejä kaikille kontakteille. Vastaanottajia on ollut ympäri Suomea. Varsin laaja kampanja on kyseessä, kertoo tietoturva-asiantuntija Markus Lintula Viestintäviraston kyberturvallisuuskeskuksesta.