Huimat erot tammikuun säässä pääkaupunkiseudulla – eroa vuosien välillä jopa 40 astetta

Tällä hetkellä mittari näyttää puolta lämpöastetta ja lunta on yhtä paljon kuin muutamina juhannuksina. Kaisaniemessä on tilastoitu nykymuotoista säätietoa vuodesta 1959. Kylmin tammikuu on ollut vuonna 1987. Tuolloin, tammikuun kymmenentenä elohopea painui alimmillaan -34,3 asteeseen.