Huippukiekkoilija Teemu Ramstedt ymmärtää 14-vuotiaan suolistosairaan pojan tuskan – "Toivon, että hän uskoo parempaan huomiseen"

14-vuotias poika on joutunut rankan nimittelyn sekä jopa fyysisen väkivallan kohteeksi.

Poikaa on kiusattu, kun hän on joutunut syömään kasvoja turvottavaa ja painoa nostavaa kortisonia sairauteensa.

"Tosi rankka setti"

Myös päättyneellä kaudella Rauman Lukkoa edustaneella Teemu Ramstedtilla on diagnosoitu IBD-suolistosairaus.

– Kun luin pojasta, pystyin osittain samastumaan hänen tilanteeseensa, mutta tiedän, että sairaus on paljon kovempi paikka nuorelle ihmiselle koulumaailmassa, Ramstedt sanoo.

– Yleensä tapaukset ovat vähän hankalampia, kun sairaus tulee nuorelle ihmiselle, niin kuin tässä tapauksessa. Siihen kun tulee vielä kiusaaminen päälle, se on tosi rankka setti, Ramstedt pohtii.

Sairaus ei estänyt huipputason urheilua

– Itse olen selvinnyt yllättävän hyvin. Kun sain diagnoosin, ajattelin aluksi, että oma ura on varmaan ohi, mutta eihän se ihan niin mennyt, KHL:ssä ja Leijonissakin pelannut Ramstedt sanoo.

Kiekkoilija aikoo tavata pojan

Ramstedt on ollut mukana IBD-sairastavien vertaistukitoiminnassa.

– Meillä on Suomessa paljon IBD-sairastavia, jotka ovat kaikki hänen tukenaan. Toivon, että hän uskoo parempaan huomiseen ja tietää, että vaikka on ikäviä juttuja tapahtunut, positiivisuutta on myös ilmassa, Ramstedt kannustaa.