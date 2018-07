Huippukokous ja uskomaton sää saivat Suomi-kuvan kovaan nosteeseen – kansainvälinen media kiittelee: "Tulen takaisin lomalle"

Kansainvälinen media on ollut erittäin tyytyväinen huippukokouksen järjestelyihin. Kiitosta on jaettu niin suoraan järjestäjille kuin sosiaalisessa mediassakin. Ulkoministeriössä uskotaan, että Suomen maakuva on nyt kovassa nosteessa ja hyödyt ovat pitkäkestoisia.