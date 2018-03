Huolestuttava kierre: Vanhempien matala tulotaso synkentää nuorten opiskelunäkymiä

– Se on hätkähdyttävä luku. Päättäjänä täytyy sanoa, että näin ei saa olla. Yhdelläkään nuorella ei opiskelu saa katketa raha-asioihin, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) ja muistuttaa ministeriössä tekeillä olevista selvityksistä toisen asteen opintojen tukemisesta.

Heikko rahatilanne on vaikuttanut etenkin niihin, jotka ovat jääneet kokonaan koulutuksen ulkopuolelle. Koska toisen asteen koulutus on käytännössä ehto työelämässä menestymiselle, on opintoihin jatkamisen pullonkaula suuri tekijä huono-osaisuuden periytymisessä.