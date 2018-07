Huomenna harvinainen kuunpimennys – näin teet kokemuksesta täydellisen!

Valitse oikea lokaatio



Katselupaikan valitsemisessa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että kaakkoon, horisonttiin asti on selkeä näkyvyys. Metsän, rakennusten tai mäkien peittämillä alueilla on heikompi näkyvyys ja se vaikeuttaa kuun havaitsemista kokonaisena.

Ota sää huomioon



Suomeen on lupailtu perjantaiksi suhteellisen selkeää säätä mutta kannattaa pitää pieni säävaraus mukana. Jos ilma on pilvinen, vaikuttaa se heti myös kuun näkyvyyteen. Ulos lähtiessä on hyvä varata myös kelinmukainen vaatetuts.