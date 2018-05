Hurja kilpailu maailman ympäri! Tapio lähtee yksinpurjehdukselle 50 vuotta vanhalla veneellä – "Tämä on rakenteellisesti kuin panssarivaunu"

Veneen on paras olla viimeisen päälle kunnossa, sillä edessä on matka maailman ympäri.

– Tämä on rakenteellisesti kuin panssarivaunu. Mukana ovat olleet Suomen parhaat suunnittelijat ja rakentajat, 60-vuotias purjehtija vakuuttaa.

Kunnon kohottamista on vaatinut myös mies itse, joka on treenannut yhteistyökumppani Pihlajalinnan lääkärin ja fysioterapeutin ohjeiden mukaisesti tulevaa koitosta varten. Edessä on noin 9 kuukautta avomerellä yksin ilman pysähdyksiä.

Tänään Lehtisen vene teki kunnostuksen jälkeisen neitsytmatkansa, kun se siirtyi Helsingin Lauttasaaresta Valkosaareen. Samalla testattiin "hätärikiä", jolla operoidaan, jos masto kaatuu.

– Jos tällä joutuisi oikeasti operoimaan, niin silloin kauas on vielä pidempi matka.



Esimerkki 50 vuoden takaa

1. heinäkuuta Lehtinen ja 18 muuta kilpailijaa starttaavat matkaan Ranskasta Les Sables-d'Olonnen kaupungista. Golden Globe Race -kilpailu on toisinto 50 vuoden takaisesta kilpailusta. Sen voiton vei sittemmin aateloitu britti Sir Robin Knox-JohnstonSuhaili-veneellään.



Nykytekniikan käyttö ei matkalla ole sallittua.



- Sääntöjen peruspykälä on: ”if it wasn’t used on Suhaili, it’s not allowed”, Lehtinen summaa.



Eli mitä Knox-Jonhston ei matkallaan käyttänyt, sitä eivät kilpailijatkaan käytä. Poikkeuksena on satelliittipuhelin, jonka avulla järjestäjät haastattelevat kilpailijat kerran viikossa.



Myös veneet ovat viidenkymmenen vuoden takaa. Kisajärjestäjät määrittelivät 23 venetyyppiä, joilla matkaan on lupa lähteä.



– Kävin sen listan läpi ja tämä oli niistä potentiaalisesti suorituskykyisin ja sitä paitsi kaunein. Vanha viisaus on, että "vackra båten seglar väl" (kaunis vene seilaa hyvin).

Odotettavissa oleva purjehdus aika on noin 8–9 kuukautta.

Kokenut purjehtija

Lehtinen on kokenut purjehtija ja meri on ollut hänen elämässään aina läsnä. Maailman ympäri mies on purjehtinut kerran aiemmin, 80-luvulla kymmenenhenkisen miehistön jäsenenä.



Lehtisen perheessä purjehtiminen on opetettu myös lapsille. Hänen tyttärensä on olympipronssimitalisti ja maailmanmestari Silja Frost (os. Lehtinen). Poika Laurikin on menestynyt kilpapurjehtija.

Pisin aika, jonka Tapio Lehtinen on tähän mennessä viettänyt yksin purjehtien oli viime kesänä, kun hän purjehti veneensä Italiasta Suomeen kunnostettavaksi. Matka vei kaksi viikkoa



– Ja nautin siitä täysin siemauksin, Lehtinen sanoo.

Ruoka ja juoma mukaan, haasteita Eteläisellä jäämerellä

Periaate kilpailussa on se, että tarvittava ruoka ja juoma pakataan lähtiessä mukaan. Niiden paino veneessä tulee olemaan noin 1,5 tonnia. Täydennyksiä voi hankkia vain sadevettä keräämällä ja kalastamalla.

– Olen purjehtija, en kalastaja. Ystäväni sai ylipuhuttua, että otan matkaan uistimen mukaan. Katsotaan sitten, mikä Lehtisen kalaonni on. En yleensä ole arpajaisissa enkä kalastamisessa pärjännyt.

Purjeita hän ottaa mukaan yksitoista kappaletta. Kilpailun kovimmat haasteet odottavat Eteläisellä jäämerellä, Etelämantereen ympärillä. Lehtinen kertoo, että siellä myrskyt saattavat kestää useita päiviä, eikä niiden aikana purjehtija ehdi nukkua.



Kilpaan tosissaan



Kanssakilpailijansa Lehtinen tapasi viime joulukuussa. Kilpailijoista nimekkäin ja vanhin on 72-vuotias Jean-Luc Van Den Heede, joka nauttii Ranskassa lähes kansallisankarin asemaa.



Nuorimpana kilpaan lähtee 28-vuotias englantilainen Susie Goodall, joka on myös kilpailun ainoa nainen. Lehtisen mukaan Goodall on nuoresta iästään huolimatta arvostettu ja kokenut kisaaja.

Heikkoja lenkkejä joukossa ei ole, mutta tietysti Lehtisen silmissä siintää maaliin pääsemisen lisäksi myös mahdollisimman hyvä sijoitus. Perimmäinen syy matkalle lähtöön on yksinkertainen.