Hurja video: Janin vesitaso nousi lentoon suoraan auton peräkärrystä – oppi kikan Youtubesta

Saarimäen mukaan yleisin tapa saada vesitaso talven jälkeen veteen on tilata nosturi, laittaa liinat kiinni runkoon sekä siipiin ja nostaa vempele elementtiinsä. Usein vesillelaskussa koneen siivet myös irrotetaan ja kiinnitetään takaisin vasta vedessä.

– Minä näin Youtubesta videon ja siitä se ajatus sitten lähti. Suomessa tällainen on tehty kerran. Isommilla kentillä sitä tapahtuu silloin tällöin. Paljon helpompi tapa tämä oli kuin siipien irrottaminen, Saarimäki sanoo.

– Ähtärin kenttä on yksi Suomen lyhimmistä. Se on noin 500 metriä pitkä, ja se toi vähän haastetta siihen nousuun.

Mökkirannan laiturissa

Koneen omistajan mukaan vesitasoja säilytetään kesän sesongin ajan kuin veneitä. Mökin laituriin sen saa kätevästi kiinni. Tai hiekkarannalle, jos sellainen on.

Erilaista lentämistä

Ponttoonikoneen lentämiseen tarvitaan tavallisten lentotuntien lisäksi eritysharjoittelua. Saarimäki kertoo, että suurin haaste vesitason lentäjälle on laskeutuminen. Korkeus, nopeus ja kulma on oltava kohdallaan, muuten vaarana on koneen kiepsahtaminen nokan kautta ympäri.