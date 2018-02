Hurjat luvut Euroopan tuhkarokosta: Sairastuneita 21 000, tautitapaukset kasvoivat 400 prosenttia – alueellinen epidemia mahdollinen myös Suomessa

Taudin yleisimpiin oireisiin kuuluvat korkea kuume, yskä ja nuha. Neljä päivää oireiden alkamisesta sairastunut saa ihottuman, joka on tuhkarokolle ominainen. Tauti kestää noin viikon ja voi altistaa myös jälkitaudeille, kuten korvatulehdukselle tai keuhkokuumeelle.

Aikoinaan tappava tuhkarokko on tullut harvinaiseksi Suomessa sen jälkeen, kun vuonna 1982 pieniä lapsia alettiin rokottaa kahdella MPR-rokoteannoksella 14-18kk ja 6 vuoden iässä.

Mikä tuhkarokko on?

– Tuhkarokolle on hyvin tavanomaista, että kun tarpeeksi rokottamattomia tai taudin sairastamattomia on väestössä tarpeeksi paljon, epidemioita syntyy. Euroopan viimeisin epidemia lähti liikkeelle Romaniasta, jossa iso osa väestöstä on rokottamattomia, Kontio kertoo.