Hurstin leipäjonon ahdinko herätti hyväntekeväisyyden aallon – "Avuntarve lisääntyy ja se on fakta"

Aikaisemmalla viikolla Huomenta Suomen suorassa lähetyksessä Heikki Hursti kertoi ruoka-avun tarpeen kymmenkertaistuneen kymmenessä vuodessa . Samalla esimerkiksi ruoka-avun toimipisteen vuokramenot ovat kasvaneet, joten vapaaehtoisin avustuksin toimiva Hursti on kärsinyt taloudellisista vaikeuksista. Hurstin valinta jakaa Kalliossa ruokaa vähävaraisille kahdesti viikossa.

Hurstin valinnan talousvaikeuksien noustua uutisotsikoihin hyväntekeväisyyden into alkoi kuitenkin levitä. Nyt Hurstin hyväksi ollaan järjestämässä hyväntekeväisyyskonserttia, jonka lipputulot lahjoitetaan Hurstille lyhentämättömänä. Tiketti on mukana järjestämässä tapahtumaa.

– Istuimme eilen nopealla aikataululla neukkarissa ja nyt mukana on isompi jengi, joka kasvaa koko ajan. Tiedotamme lisää konsertista pian, ehkä jopa tänään iltapäivällä. Konsertti järjestetään 8. helmikuuta ja ainakin Tuure Kilpeläinen on lupautunut esiintymään siellä, Tiketin omistaja Mirva Merimaa kommentoi.

Konsertin lisäksi suunnitteilla on toinen konsertti Kallion kirkossa, jossa myös oopperalaulaja Waltteri Torikka on mukana.

"Avuntarve lisääntyy ja se on fakta"



– Halusin kysyä muusikkotuttujani avuksi hyväntekeväisyyden järjestämisessä ja yksi ystäväni kysyi, voisiko päivitystäni jakaa eteenpäin. Sehän lähti vyörymään oikein todella ja hirveästi on tullut viestiä siitä, mitä ihmiset haluaisivat Hurstin hyväksi tehdä. Samalla sain myös yhteydenoton Mirvalta, Mantzin kommentoi.

– Koska leipäjonoja kuitenkin on, tämä konsertti on laastari, jolla asian hyväksi tehdään jotain. Mielestäni pitäisi myös miettiä sitä, voisiko toimintaa tehdä toisella tavalla. Vantaalla Yhteinen pöytä kerää ruokahävikin ja ruoanjakajat yhteen ja se kuulostaa hyvältä järjestelmältä, sillä myös ruokahävikki on tärkeä asia, johon pitäisi puuttua, Merimaa kommentoi.