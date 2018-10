IAU saattaa riitauttaa Roosa nauha -potkut: "Herra jumala, eihän sen käyttö vaikuttanut Patrikin työntekoon mitenkään"

"Työnantaja ylireagoi antaessaan potkut"

– Näkisin, että tässä on turhaa jääräpäisyyttä työnantajan kohdalta. Työnantaja on tietysti sitä mieltä, että Leppänen on jääräpäinen. Mutta työnantajallakin olisi ollut monia muita keinoja hoitaa tämä fiksusti. Luulen tässä käyneen niin, että joku esimies on pyytänyt Patrikia ottamaan nauhan pois ja hän ei ole suostunut. Siitä on tullut periaatteellinen valtataistelu esimiesten ja Patrikin välille.