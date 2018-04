Ihastuttava löytö: Saimaannorpan kuutti havaittu Puruvedellä – Järjestö vaatii ministeriöltä lisätoimia

Kuutin syntymää on odotettu Puruvedellä vuodesta 2007 lähtien. Silloin alueella havaittiin ensimmäiset talvehtivat saimaannorpat.

Puruvesi on norpan luontaista elinaluetta, jonne se on palaamassa hitaasti kannan elpyessä. Viimeisen kannanarvion mukaan alueella on 5–7 norppaa.