Ihmiset kysyvät erikoisia kysymyksiä Kilauea-tulivuoren purkauksen keskellä: Voiko vaahtokarkkeja paistaa laavan lämmössä?

Kilauea-tulivuori on yksi maailman aktiivisimmista tulivuorista ja se on aiheuttanut purkauksellaan paljon huolta Hawaijin pääsaarella viime viikkoina. Sen punaiset laavavirrat ovat jo ehtineet tuhota tuhansia koteja saarella. Yli 2000 ihmistä on evakuoitu. Kilauea on ollut aktiivinen jo viime 35 vuoden ajan, mutta viime viikkoina aktiivisuus on lisääntynyt.