Ikävä haitta: Puistoissa viihtyvät valkoposkihanhet kakkaavat joka puolelle – lintu käy tarpeilla kahden minuutin välein

Huomenta Suomen vieras, Suomen ympäristökeskus SYKE:n vanhempi tutkija Markku Mikkola-Roos kertoo, että Suomen valkoposkihanhikanta on nyt syksyisin noin 30 000 yksilöä sekä vuosittain 500 pesivää paria. Kannan kasvuun on useita syitä, joista yksi on se, että elinolosuhteet Itämerellä ovat hanhelle suotuisat.