IL: Eija-Riitta Korhola sairastui aggressiiviseen syöpään: "Elämä on lahja, jota ei voi hallita"

Entinen kokoomuksen europarlamentaarikko Eija-Riitta Korhola kertoi Iltalehden blogissaan, miksi hän on päivittänyt blogiaan harvemmin. Korhola sairastui aggressiiviseen syöpään.

– Voimiani on verottanut vakava, aggressiivinen syöpä ja sen erilaiset seurausvaikutukset. Nyt kun näyttää, että minulla on realistisia toiveita selviytyä, totean asiaa kuitenkaan sen enempää tämän jälkeen kommentoimatta: elämä on lahja, jota ei voi hallita. Sanon tämä nöyrin mielin, Korhola kirjoittaa Iltalehden blogissa.