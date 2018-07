IL: SPR pyysi samassa rakennuksessa asuvia hiljenemään paperittomien hätämajoituksesta

Tarjoamme heille (paperittomille) turvallisen paikan, jossa nukkua. Turun kaupunki on pyytänyt meitä auttamaan. Olemme mahdollisimman huomaamattomia. Siksi emme ole kertoneet julkisesti, että majoitus on tässä talossa. Toivomme, että sinäkään et kerro muille, että majoitus on täällä. Näin vältämme turhaa häiriöitä, naapureille osoitetussa viestissä lukee.