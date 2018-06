Ilkka Ahtiaisen kommentti: Trump, Putin ja sirkus tulevat – bonuspisteet saa Suomi

Ehkä hieman yllättäen useampikin suomalainen kommentaattori vaikuttaa suhtautuvan tapaamiseen kielteisesti. Sitä on pidetty riskinä: Trumpin uskotaan vähintään syövän Putinin kädestä ja pahimmillaan suorastaan liittoutuvan tämän kanssa.

Ja Suomea koskeva pahin pelko on, että nyt murenee Suomen status läntisenä EU-maana ja Naton läheisenä kumppanina.

Kyykkäisikö Trump Putinin edessä?

Pelkokertoimet ovat niin korkeat, että niitä on syytä tarkastella lähemmin.

Osa peloista näyttää liittyvän Trumpin persoonaan tai siihen kuvaan, joka hänestä on julkisuudessa syntynyt ja synnytetty: hän on arvaamaton ja sovinnaisuudesta piittaamaton. Ja kun pelko saa vallan, uskotaan myös Trumpin kaikkivoipaisuuteen. Että hän voi tehdä mitä tahansa – ja myös tekee!

Trumpia on syytetty monesta asiasta, mutta heikkoudesta ja epäisänmaallisuudesta ei liiemmälti. Hän ei vaikuta mieheltä, joka kyykkäisi Putinin edessä.

Se oli reaalipoliitikon arvio, tosiasian tunnustaminen. Sen kanssa Suomen kuten muidenkin EU-maiden on elettävä ja parhaalla mahdollisella tavalla luovittava.

Trumpin Nato-suhteessa on puolestaan kyse rahasta. Trump haluaa oikeutetusti, että Saksan kaltaiset suuret ja rikkaat Nato-maat käyttäisivät enemmän budjeteistaan puolustukseen, eivätkä olisi vapaamatkustajia USA:n sotakoneiston suojissa.

Säröt suhteissa ovat isoja, ja kauppasodan uhka väijyy. Mutta silti näistä kiistoista on todella pitkä matka siihen, että Yhdysvallat hylkäisi liittolaisensa ja valitsisi tilalle toisia. Keitä se muuten valitsisi?

Nyt päästään lähelle pöytiä

Vaikka Trumpin ja Putinin tapaaminen ei tuottaisi konkreettisia tuloksia, se on joka tapauksessa tapaaminen. Se on valtioiden välistä diplomatiaa yhteisen pöydän ääressä, mikä on paljon parempi vaihtoehto kuin ei diplomatiaa ollenkaan. Avoimesta konfliktista puhumattakaan. Olisi valtava saavutus, jos tapahtuisi edes liikahdus Ukrainan sodan ratkaisemiseksi.