Ilkka Ahtiaisen pakina: Helsingin kaupunki on joko tyhmä tai vastuuton – pitäisikö erota Helsingistä?

Hallituksen sote- ja maakuntauudistus on nyt eduskunnan käsittelyssä. Vuosikausia valmisteltu ja jo moneen kertaan epäonnistunut hanke on nostattanut paljon vastustusta, ja viime aikoina erityisesti Helsingin pormestari Jan Vapaavuori on arvostellut sitä kärkevästi. Hänen mukaansa sote- ja maakuntauudistus ei ota huomioon Helsinkiä ja muita suuria kaupunkeja, ja vie niiltä valtaa maakunnille.

Viime keskiviikkona Helsingin kaupunginvaltuusto julkisti oman lausuntonsa sote- ja maakuntauudistukseen. Valtuuston ylivoimainen enemmistö oli sitä mieltä, että hallituksen pitää luopua sote- ja maakuntauudistuksesta.

Helsinki itse päätti vuonna 2014 uudistaa omat sosiaali- ja terveyspalvelunsa, ja uudistukseen kuuluu terveysasemien karsiminen ja keskittäminen suurempiin yksiköihin.



Tähän mennessä keskittämisen tuloksena terveysasemat ovat lakanneet Kalliosta, Herttoniemestä ja Vallilasta. Niiden tilalla on Kalasataman terveysasema. Tulevina vuosina terveysasemat poistuvat muiden muassa Lauttasaaresta, Haagasta, Munkkiniemestä, Paloheinästä, Kontulasta, Malminkartanosta ja Töölöstä.