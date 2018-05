Ilkka vei ”pahasti sairastuneen” 28-vuotiaan lemmikkinsä eläinlääkärille – jäähyväisten sijaan naaraskonna Konnan diagnoosi löi ällikällä

Poikamiesboksin kohokohdasta perheenjäseneksi

– Niitä ei olisi saanut maahantuoda silloin lainkaan, mutta äitini sai jostain syystä sen hankittua. Lähes kolmen vuosikymmenen ajan Konna on elänyt nuoren lapsen lemmikkinä, hauskuuttanut poikamiesboksissa vieraita ja elänyt kanssamme perhe-elämää, Ilkka kertoo.

– Aina sille on luotu hyvät olosuhteet ja joskus jopa ostettu joululahjoja. Konna on oppinut hyvin tuntemaan perheenjäsenet. Konna on aina ollut osa perhettä ja kaikille hyvin rakas.