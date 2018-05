Ilmastonmuutos on tupsauttanut maissin Suomen pelloille – "Nämä ovat niitä ensimmäisiä merkkejä"

Lämpenevän ilmaston myötä suomalaisille pelloille on ilmestynyt jo uusia tuttavuuksia, kertoo ProAgrian johtava asiantuntija Sari Peltonen.

– Öljykasvien puolella on tullut rapsilajeja viljelyyn, ja niiden viljelyala on siirtynyt enemmän pohjoiseen päin. Myös maissia on ilmaantunut suomalaisille pelloille, Peltonen sanoo.