Influenssa-aalto murtumassa, osassa sairaaloita käännettä parempaan vasta toivotaan

Sairaalahoitoon päätyneiden potilaiden määrä on laskenut ainakin Oulun ja Jyväskylän seuduilla, kerrotaan alueen keskussairaaloista.

Influenssakausi on kuitenkin ollut pitkä, ja epidemia on edennyt eri tahtia eri puolilla Suomea.

– Influenssapotilaita on ollut aivan hurjat määrät. Viimeiset viikot jokapäiväinen murheenkryyni ovat olleet potilaiden jatkohoitoon saaminen ja henkilöstön suuri sairastuvuus, Elomaa kertoo.

Helsingin seudulla käänne on havaittu, mutta se on pieni.

– Viime viikon käyntimäärät ovat laskeneet muutaman viikon takaisesta ruuhkahuipusta vain vähän. Positiivisten influenssalöydösten määrä on kuitenkin laskenut, sanoo infektiosairauksien linjajohtaja, ylilääkäri Asko Järvinen Helsingin seudun yliopistollisesta keskussairaalasta.

"Vuodeosastopaikkoja vähennetty jo liikaa"



Varmistettuja influenssatapauksia on jo nyt löydetty kaksinkertainen määrä viime vuoteen verrattuna.

– Tapauksia on tähän mennessä noin 1 500. Viime kaudella niitä oli yhteensä noin 770. Suurin huippu on ehkä ohitettu, mutta kyllä meillä vielä paljon on influenssapotilaita sairaalassa, infektiolääkäri Ville Lehtinen Päijät-Hämeen keskussairaalasta kertoo.