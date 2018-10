Influenssarokotteen aika on taas – rokotteen saa 1,7 miljoonaa suomalaista

– Tänä vuonna ennuste on toivottavasti parempi, sillä nyt käytetään neliarvoista rokotetta. Toivotaan, että rokotteen osuvuus on parempi kuin viime kaudella, sanoo ylilääkäri Hanna Nohynek Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Sumute ei käy kaikille



Osa rokotteista on nenäsumutetta, eikä suinkaan tavanomaista pistoksena annettavaa rokotetta. Sumute on tarkoitettu 2-6-vuotiaille.

– Euroopassa rekisteröity nenäsumute on tarkoitettu käytettäväksi vain 17 ikävuoteen asti, kertoo Nohynek.

– Sumute sisältää elävää heikennettyä virusta, joka lisääntyy nenän limakalvoilla. Ja jos siellä on jo valmiiksi paljon vasta-aineita, jotka osin estävä rokoteviruksen lisääntymisen, niin se ei pääse toimimaan niin kuin se on tarkoitettu, selittää Nohynek.

Rokote on suositeltava



Laumasuojaa influenssarokotteesta saa vasta, kun rokotuskattavuus on 50 - 70 prosenttia, eikä tähän ole koskaan päästy Suomessa väestötasolla muulloin kuin viime pandemian aikana.

– Nyt kun terveydenhuollon ammattilaiset, jotka hoitavat vakavalle influenssalle alttiita potilaita on velvoitettu ottamaan rokote, niin heidän keskuudessaan laumasuojaa on. Viime kaudella erikoissairaanhuollossa toimivilla keskimäärin 83 prosenttia. Samoin 65 vuotta täyttäneistä parhaina vuosina puolet on ottanut rokotteen, kertoo Nohynek.