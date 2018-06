Irrallaan olevat koirat tappavat poroja enemmän kuin pedot – ovat vaaraksi myös luonnoneläimille

Irtokoirat ovat vaaraksi luonnoneläimille erityisesti kesällä. Pohjois-Suomessa koirilla on erityinen uhri: porot.

Määrä on pieni verrattuna luonnon petoeläinten tappamiin poroihin, joita on yhdistyksen mukaan vuosittain 30 000. Niistä tosin vain viidennes löydetään ja arvioidaan pedon tappamiksi. Poroja on Suomessa vajaat 200 000.