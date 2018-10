Irtisanomiskiistassa hurjat käänteet kulisseissa: Ay-liikkeelle torjuntavoitto – pääministeri kuunteli taas "kätilöitä"

Perjantaista voi tulla suuri sovun päivä, mutta sitä ovat edeltäneet värikkäät käänteet viikon varrella. Sipilän joukot ovat tehneet hartiavoimin töitä kolme päivää ja yötä löytääkseen ulospääsyn umpikujasta.

Työmarkkinajärjestöt kulkivat samaan aikaan toista latua samaan päämäärään, työrauhaan. Herrat rakensivat alkuviikosta mallia, jossa ratkaisuksi haettiin määräaikaisuuksien helpottamista. Tästä älähtivät naisvaltaiset alat, jotka pelkäsivät esimerkiksi synnytysiässä olevien naisten aseman heikkenevän työmarkkinoilla.

Viikon mittaan Sipilä keskusteli useiden ay-päättäjien kanssa ja erityisen tärkeäksi nousi Tehyn johdon tapaaminen. Naisvaltaisten alojen ääni kuului hallituksen sorvaamassa ratkaisussa ja tarina kertoo, että Kesärannan sauna laitetaan lämpiämään kiitokseksi vetoavusta. Naiset siis siivosivat miesten sotkuja tässäkin rähinässä.

Tapahtumissa on tuttua kaikua. Kolme vuotta sitten Ylen A-studiossa haastatellut kätilöt käänsivät Sipilän pään ja sunnuntai- ja iltalisien leikkauksista luovuttiin.



Ay-liikkeen asema vahvistui taistossa



Kuka sitten voittaa ja kuka häviää, jos ay-liike hyväksyy hallituksen ehdotuksen iltapäivällä?



Yleinen arvio on, että hallituksen kompromissiesityksessä olemassaoleva tilanne kirjataan nyt vain lakiin ja työntekijöiden irtisanomissuojassa ei tapahdu suuria muutoksia.



Oleellista on kuitenkin se, mitä lakitekstin perusteluihin kirjoitetaan ja tätä ay-liikkeen juristit varmasti lukevat aamupäivän ajan pilkuntarkasti. Siellä voi piillä sovun suurin este tai hidaste.



Ay-liikkeen asema vahvistui tässä taistossa. Ammattiliitot asettivat näyttävästi lakkoillen rajat, joita ei todennäköisesti vähään aikaan yritetä ravistella. Ja samalla voidaan puhua myös kolmikannan paluusta, sillä aktiivimallia ja sen jatko-osaa ryhdytään hiomaan yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa.



Kolmikantatyön toimeenpano jää seuraavalle hallitukselle.



Hallitus pakitteli mutta teki sen taiten. Uusi esitys on ammattitaidolla kirjoitettu, aloite pysyi loppuun asti hallituksen käsissä ja kieltämättä teatraalisella tiedonannolla eduskunnassa Sipilä loi painetta ay-liikkeeseen. Suuri yleisö arvioi tätä mielikuvien tasolla, sillä se on tipahtanut jo aikaa sitten kärryiltä, mistä tässä kiistassa on ollut kyse.



Etelärannassa puolestaan nostatti kipinöitä se, kuinka tylysti Sipilä teilasi alkuviikosta työmarkkinajärjestöjen määräaikaisuusmallin. Työnantajien EK:lle ei tästä kahakasta jäänyt käteen kuin iso lakkolasku.



Suomen Yrittäjät saivat ainakin mainetta ja järjestön kenttäväki koki, että pitkästä aikaa heitäkin kuunnellaan. Käytännön hyödyt yrittäjän arkeen paljastuvat vasta myöhemmin, jos silloinkaan.



On aika sotia ja on aika sopia



Soittokierros ammattiliittojen väelle ja asioista yleensä perillä oleville tahoille kertoo, että hallituksen kompromissiesityksellä on mahdollisuuksia mennä läpi. Keskustelu palkansaajajärjestöjen hallinnoissa on tänään iltapäivällä varmasti värikästä, mutta isoon lakkokahakkaan ay-johtajien on vaikea löytää enää aineksia.



Mielenkiintoisin vääntö käydään todennäköisesti Teollisuusliitossa, jonka puheenjohtajalla Riku Aallolla on täysi työ rauhoitella liittonsa vasenta laitaa. Mutta kokeneet ay-johtajat tietävät, että tässä vaiheessa korttipeliä ei kannata ottaa enää mustaapekkaa käteen.