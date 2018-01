IS ja IL: Presidentinvaaleissa outo moka, Ylen toimittajan nimissä äänestettiin kahdesti – ”En ole koskaan kuullut, että tällaista olisi sattunut”

– Kamalaa, jos passini onkin Kreikasta kaupattu Suomeen väärinkäytettäväksi ja sillä on otettu vaikka mitä lainoja ja liittymiä tai käytetty äänestämiseen, Heima sanoi IS:lle.

Hän ei kuitenkaan usko, että näin on käynyt. Keskusvaalilautakunnan mukaan todennäköisin syy virheeseen on, että ennakkoäänestyksen virkailija on vahingossa kirjoittanut tietokantaan Heiman henkilötunnuksen jonkun toisen äänestäessä, eikä äänestäjä oli huomannut korjata asiaa.