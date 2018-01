IS: Petteri Orpo suosituin pääministeriksi, toisena yllätysnimi – missä on Antti Rinne?

Orpoa kannattaa 17 prosenttia kyselyyn vastanneista. Kantar TNS:n kyselyn mukaan toiseksi suosituin on vasemmistoliiton Li Andersson 13 prosenttiyksikön kannatuksella.

Kolmantena on pääministeri Juha Sipilä 12 prosentin kannatuksella. Kyselyn virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kyselyyn osallistui 1031 henkilöä 12.-17. tammikuuta välisenä aikana. Kantar TNS:n kyselyn tilaajana oli Suomen Yrittäjät, jolta IS on saanut tiedot käyttöönsä.

Sen sijaan suurimman oppositiopuolueen, SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen, kannatus jää kyselyssä kahdeksaan prosenttiyksikköön, kertoo IS. Rinne on listauksessa vasta viidentenä. Rinnettä suositumpi pääministeriksi on myös perussuomalaisten Jussi Halla-aho (9%).