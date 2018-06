Isä huijasi äidin ulos, ampui nukkuvat 3- ja 5-vuotiaat lapset sänkyyn – äidin tuska ei ole helpottanut vuosien jälkeenkään: "Kun on menettänyt kaiken, mitä väliä millään enää on"

Mies ei hyväksynyt eroa

Uhkaavia viestejä



Muutamia kuukausia ennen henkirikoksia mies lähetti Riitalle joitakin uhkaavia tekstiviestejä. Riitta kävi kertomassa niistä poliisiasemalla, mutta asialle ei tehty mitään. Jälkikäteen Riitta on pohtinut, olisiko pitänyt tehdä. Mies kuitenkin vakuutti vitsailleensa ja ettei satuttaisi ketään.

Alkuun lääkkeiden voimin



– Aluksi ajattelin vain, miten ihanaa olisi päästä lasten luo. Tunsin pelkästään kuolemankaipuuta. En koskaan tehnyt itselleni mitään, mutta mietin monesti miten tappaisin itseni. Kun on menettänyt kaiken, niin mitä väliä millään enää on, hän sanoo.

Arkkuihin pehmolelut ja kirjeet

– Kun sanoin siskoilleni, että olisikohan pitänyt varata paikka kolmelle, he säpsähtivät. He pelkäsivät, että teen itselleni jotain. Tarkoitin kuitenkin, että minulla olisi paikka valmiina haudassa lasten vieressä sitten, kun kuolen.

Mies haluaisi jutella



Mies tuomittiin kahdesta murhasta elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Hän on istunut vankilassa yli 14 vuotta ja hän vapautuu pian. Se tuntuu Riitasta pahalta.

Riitta on tavannut miehen kerran teon jälkeen. Se tapahtui joitakin vuosia murhien jälkeen, kun mies oli lomalla vankilasta.

Työ auttoi selviämisessä



Hän jäi kuitenkin asumaan samalle paikkakunnalle, minne lapset on haudattukin.

Myös ex-miehen koti on samalla paikkakunnalla ja Riitta arveleekin törmäävänsä mieheen, kun tämä vapautuu vankilasta.

Riitan mukaan työ on ollut hänen pelastuksensa. Lasten kuoleman jälkeen hän oli muutaman kuukauden sairauslomalla eikä hän halunnut liikkua ihmisten ilmoilla.

– Kun rupesin välttelemään kaupassa käyntiä, totesin, että minun on palattava töihin, koska muuten en uskalla liikkua enää missään.

Töihin paluu oli oikea ratkaisu. Riitta on tehnyt jo yli kymmenen vuotta kahta eri työtä.

– Läheisin työkaverini otti minut todella lämpimästi vastaan. Työ on ollut tärkeää toipumisessa. Ajatuksia saa muualle ja on tekemistä, hän sanoo.

Kosto erosta



Riitan koko elämä muuttui lasten kuoleman jälkeen. On aika ennen sitä ja aika sen jälkeen. Aiempi lapsiperhe-elämä tuntuu nykyään kaukaiselta.

– Lapset ovat mielessäni joka ikinen päivä. Minulla on kuvia heistä esillä ja olen säilyttänyt heidän lelujaan ja vaatteitaan jonkin verran. Tuntuu, etten voi heittää niitä pois.

Riitta miettii yhä, millaisia hänen lapsensa olisivat, jos he eläisivät. Nyt he olisivat jo nuoria aikuisia.

– Mietin mitä he olisivat opiskelleet ja millaisia heistä olisi kasvanut. Jos joku vieras ihminen kysyy minulta, onko minulla lapsia, minun on vaikea vastata. Usein vastaan kyllä, koska ovathan he edelleen minun lapsiani.