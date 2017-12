Isien ja äitien ylisuuret odotukset lannistavat lasten urheiluinnon – "Vanhempien rooli on kannustaa eikä luoda suorituspaineita"

"Vanhempien rooli on kannustaa"

– Vanhempien rooli on kannustaa eikä luoda suorituspaineita, joita nuori kokee muutenkin kasvunsa myötä. Koen, että vanhemmilla on ollut iso merkitys minunkin urheilijaurallani: Kotiin on ollut aina mukava mennä, tuli voitto tai häviö ja siellä on aina kannustettu ja tuettu, kiittää Vehkaoja.